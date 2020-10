Lazio, Stendardo: "Con la Samp sfida difficile ma biancocelesti favoriti. Sul Dortmund..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex biancoceleste Guglielmo Stendardo ha detto la sua sulla Lazio: "Con la Samp sarà una sfida difficile, Ranieri dà equilibrio alle sue squadre, ma se i capitolini giocano come sanno non c'è storia. Keita e Candreva sono valori aggiunti per i blucerchiati, e Quagliarella nonostante l'età ha ancora fiuto del gol. I biancocelesti però giocano a memoria da anni, e sono convinto che anche quest'anno si toglieranno parecchie soddisfazioni. Caicedo e Correa? Il titolare è l'argentino, ma il mister dovrà tenere conto delle condizioni dei nazionali e scegliere chi sta meglio. Inzaghi potrebbe sfruttare al meglio le doti fisiche dell'ecuadoriao. Champions League? Se la Lazio ritroverà il giusto equilibrio che aveva, potrà giocarsela per il passaggio del turno. Affronterà una squadra fisica e tecnica come il Borussia Dortmund, ma se al top della condizione, i biancocelesti potranno dire la loro fin dal primo match all'Olimpico “.

