Lazio, Tuttomercatoweb.com ha decretato Pedro miglior acquisto del 2021

È ufficialmente iniziata la sessione invernale di calciomercato e fino al 31 gennaio i club avranno la possibilità di concludere, sia in entrata sia in uscita, i loro affari. La speranza è quella di mettere a segno qualche colpo. Tuttomercatoweb.com ha dato uno sguardo agli acquisti avvenuti nella sessione precedente e ha decretato quello di Pedro il migliore del 2021. Lo spagnolo è stato un vero colpo di mercato per la Lazio, lo ha dimostrato in campo in questa prima parte di stagione rivelandosi un prezioso punto di riferimento per Sarri e per i suoi compagni.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, emergenza Covid: la decisione della Lega

Uefa, autorizzati i recuperi nelle serate di coppe europee: i dettagli