Lazio, Vecino all'Isokinetic: ecco il post della società

Visite mediche in Paideia e poi i test atletici all'Iskonetic, questa la mattinata di Vecino raccontata sui social dalla società.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina al centro dell'attenzione in casa Lazio c'era Matias Vecino, il centrocampista uruguiano è il settimo rinforzo dei biancocelesti in vista della prossima stagione stagione. Arrivato alle 8.00 in Paideia, il classe 1991 ha svolto le visite mediche di rito, prima di recarsi all'Isokinetic per i test atletici. come raccontato dalla nostra redazione. A mostrare gli scatti di Vecino, durante gli esercizi incentrati su potenza e resistenza, è stata la stessa Lazio che sui propri social ha pubblicato le foto scattate questa mattina nel centro di Via Flaminia.