Lazio, Wilson: "Con l'Udinese mi aspetto altri tre punti"

Una vittoria pesantissima conquistata a Reggio Emilia, la Lazio può godersi il terzo posto in solitaria. Ai microfoni di Radiosei ha parlato della gara Pino Wilson: "Ieri a Reggio Emilia abbiamo visto un gran bel primo tempo. Poi ci siamo seduti come spesso accade, ma con cinismo abbiamo portato a casa la vittoria. In passato non accadeva, vedi la caduta di Ferrara con la SPAL. Ieri la Lazio ha giocato un primo tempo da grande squadra, ma è mancato il cinismo della ripresa. Ho visto il miglior Lazzari della stagione, ha fatto 5-6 incursioni in cui non ha sbagliato nulla, i suoi cross non sono stati sfruttati al meglio. Prendiamoci questi tre punti,domenica c'è un'altra gara rischiosa dal punto di vista delle concentrazione. Se la Lazio farà il suo aggiungerà altri tre punti in classifica. Il gol preso ieri è la fotocopia di quello incassato con il Lecce. Mi chiedo perchè le punte avversarie su calci piazzati siano marcate dalle nostre punte. Dal punto di vista offensivo, invece, ogni volta che si andava dentro c'era la percezione di rischio"

