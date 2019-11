Lega Serie A, Micciché: “Dietrologie senza senso, ma non cambio idea”

Non ha intenzione di tornare sui propri passi Gaetano Micciché. L'ormai ex presidente della Lega Serie A, carica dalla quale si è dimesso lo scorso 19 novembre, ha rilasciato qualche dichiarazione sull'argomento a Radio Bruno Toscana. Dopo aver definito “inaccettabili” le indiscrezioni comparse sui giornali in merito alla sua elezione, Miccichè ha continuato a battere sullo stesso concetto: "Non sono arrabbiato. Diciotto mesi fa sono stato chiamato a svolgere un compito completamente diverso rispetto alla mia attività professionale e l'ho fatto con impegno e passione. Ora ritengo che non ci siano più le condizioni per continuare, e quindi ritorno al mio lavoro basico. A occuparsi del calcio sarà qualcun altro del calcio. Non vorrei entrare nel merito di cosa c'è dietro, perché ho imparato da ragazzo che tutte le dietrologie hanno e non hanno un senso. Se tornerò sui miei passi? Mi sono dimesso martedì e non sarebbe serio se a distanza di pochi giorni dicessi qualcosa di diverso. Rimango della stessa posizione".

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

PRIMAVERA - MENICHINI PARLA DELLA VITTORIA NEL DERBY

TORNA ALLA HOMEPAGE