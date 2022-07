Leiva - Gremio, scelta di cuore e alla stampa rivela: “Ora capisco Cataldi”

TUTTOmercatoWEB.com

Il ritorno di Lucas Leiva al Gremio è stata una scelta dettata dal sentimento. L’affetto e la riconoscenza che il centrocampista prova per questo club non hanno eguali, è qui che tutto è iniziato e in un certo senso sembra essere quasi un cerchio che si chiude. Ieri il brasiliano ha disputato la sua prima sfida contro il Ponte Preta indossando la maglia del cuore e al termine della stessa, alla stampa, ha rivelato: “Questo mese è stato molto emozionante per me. Avevo molti compagni che giocavano nei club per cui tifano e vedevo che la pensavano diversamente. Ho giocato qui, ma a 35 anni hai più esperienza e sei più emotivo. Oggi capisco Gerrard e Danilo Cataldi, sento cosa significa indossare la maglia del club del cuore. Quando si è giovani non lo si sente tanto, ma quando si è più grandi è diverso”.

