Magnocavallo: "La Lazio dovrebbe avere più punti. Atalanta? Pesante l'assenza di Zapata"

Lazio - Atalanta è la prossima sfida sul calendario, sfida che dirà molto sulle gerarchie del campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Magnocavallo: "La Lazio trova l'Atalanta in un momento favorevole. L'infortunio di Zapata complica solo in parte i piani di Gasperini, visto che i nerazzurri sono collaudati e hanno una panchina di livello con Muriel e altri calciatori importanti. Sono un rullo compressore, segnano con una continuità impressionante, anche se concedono qualcosa in fase difensiva. Gomez e compagni puntano a ripetersi in campionato e fare una dignitosa Champions League, dove per ora stanno faticando. I cinque punti di distacco tra Atalanta e Lazio sono anche frutto della fortuna: i bergamaschi hanno recuperato molte partite che sembravano perse, mentre la Lazio ha sicuramente meno punti di quanto merita. I biancocelesti hanno le basi per rimontare, in molti degli ultimi incroci con i nerazzurri ha avuto molta sfortuna”.

