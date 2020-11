Marocchi: "Bene la Juventus, ma la Lazio è la Lazio. Sul gol di Caicedo..."

Altra prova di grande carattere per la Lazio, che riprende la Juventus nel recupero con il solito Caicedo. A Sky Sport ha detto la sua sulla partita Giancarlo Marocchi: "Oggi è stata una bella Lazio, Milinkovic in particolare splendido. Ma meglio la Juventus in casa della Lazio, quindi vuol dire che i movimenti che chiede Pirlo in fase offensiva cominciano a funzionare. Poi alla fine però la Lazio è la Lazio".

IL GOL DI CAICEDO - "Marcatura di Bonucci su Caicedo? Se avessi marcato Caicedo, e io controllavo sempre gli undici titolari più i panchinari, avrei pensato che si sarebbe girato a sinistra. Invece Caicedo è stato bravissimo ad andare sul destro in un attimo e a calciare".

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER INZAGHI

LAZIO - JUVENTUS, IL NOSTRO PEZZO PARTITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO