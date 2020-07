Menez: "Litigai con Mihajlovic, fu colpa mia. Lui una buonissima persona"

Jeremy Menez, nuovo acquisto della Reggina per la Serie B, ai microfoni di DAZN ha parlato del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Milan. Innanzitutto l'appoggio nella battaglia che il tecnico del Bologna sta combattendo: "Un grande saluto, una grande forza per tutto". Poi un retroscena: "Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po' più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui".

