Milan, in cima alla lista dei desideri c'è Igli Tare. La Lazio però è casa sua...

In casa Milan c'è ancora tanto da definire in vista della prossima stagione. Dopo gli addi di Gattuso e Leonardo, ecco la prima conferma: Paolo Maldini ha accettato il ruolo di direttore tecnico. Spetterà quindi a lui la scelta del nuovo allenatore rossonero e di gran parte del mercato estivo. Per fare tutto ciò, Maldini ha bisogno di essere affiancato da una figura importante, uno che di calcio ne capisce. Ecco perché in cima alla lista dei desideri, come riporta Sport Mediaset, c'è il nome di Igli Tare, il ds della Lazio. Sfortunatamente per il Milan però, si tratta di un desiderio destinato a vanificarsi rapidamente. Non solo perché Lotito non è disposto a rinunciare al suo direttore sportivo, ma anche perché Tare è legato alla Lazio da un rapporto che va oltre ai contratti di lavoro. La Lazio è una grande famiglia, che ha deciso di proseguire con la politica della continuità, quella che finora ha portato i risultati migliori. La conferma di Simone Inzaghi ne è la dimostrazione.

LAZIO - INZAGHI, I DETTAGLI

SPAGNA, PROBLEMI COL FISCO PER DIEGO COSTA

TORNA ALLA HOMEPAGE