Milan – Lazio, Pioli: “Sarri è un vincente, Anderson giocatore di qualità. E sulle assenze..."

Manca sempre meno all’appuntamento tra Milan e Lazio a San Siro, domani alle 18. Il primo scontro diretto della stagione 2021/22 per i biancocelesti. Una gara che crea molte aspettative da parte di entrambe le squadre, sarà intensa e intrigante. Si è conclusa da poco la conferenza stampa del tecnico rossonero, Stefano Pioli che ha dichiarato: “Sulla carta sarà una partita fra due squadre di qualità, che cercano sempre il gioco offensivo. Sarà una sfida spettacolare, la Lazio è fortissima ed è partita bene. Anche noi però stiamo bene e vogliamo continuare a vincere".

LUIS ALBERTO - "Rimpianto di mercato? Non ho mai avuto altre richieste, sono contentissimo della squadra che sto allenando. Sono felice di quello che ho, non penso ad altre cose"

SARRI - "Stiamo parlando di un allenatore vincente di altissimo livello. Non sarà una sfida fra Sarri e Pioli, ma fra due squadre vogliose di prevalere l'una sull'altra"

FELIPE ANDERSON - "Abbiamo difensori adatti a contrastare i giocatori offensivi della Lazio. Felipe con me ha fatto un campionato eccezionale, è un giocatore di qualità che ha guizzi importanti. Mi auguro che possa continuare a fare bene, ma dalla prossima partita"

LAZIO E LIVERPOOL - "Questa gara può essere indicativa per quella di Champions? Difficile confrontare le squadre, la Lazio gioca con un centravanti vero come Immobile, il Liverpool davanti ha Firmino. Noi abbiamo le nostre qualità, per le quali nutriamo tanta fiducia. La Champions darà tanto entusiasmo, ma per ora siamo concentrati sulla gara di domani".

KRUNIC E GIROUD - "È stata una sosta abbastanza buona, non ci voleva l’infortunio di Krunic. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Zaccagni: "Per me un nuovo inizio, darò tutto per affermarmi"

FORMELLO - Lazio, Ciro guida l'assalto al Milan: torna Luiz Felipe, dubbio a destra