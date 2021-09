Milan - Lazio, probabili formazioni: Luis Alberto direttore d'orchestra

La sosta per le nazionali è finalmente alle spalle e l'attenzione si focalizza sulla terza giornata della Serie A. Per la Lazio la ripresa riserva il primo esame contro una diretta concorrente: a San Siro gli uomini di Maurizio Sarri se la vedranno con il Milan dell'ex Stefano Pioli. Nei biancocelesti c'era un po' di preoccupazione per le condizioni di Ciro Immobile, che martedì ha lasciato il ritiro dell'Italia per un risentimento al flessore. Il bomber biancoceleste ha recuperato e sarà titolare. Buone notizie anche sul fronte Manuel Lazzari, che rientrerà tra i convocati per Milano. A destra ballottaggio con Adam Marusic, mentre dalla parte opposta sicuro di una maglia Elseid Hysaj che, seppur uscito in anticipo con l'Albania, non ha avuto problemi fisici. La sosta ha aiutato Luis Alberto a recuperare la migliore condizione e completerà il terzetto con Milinkovic e Leiva. In attacco Sarri dovrebbe ripartire dal tridente schierato contro Empoli e Spezia, con Mattia Zaccagni che scalda i motori in panchina.

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko, Giroud, Rebic, Pellegri, D. Maldini. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Muriqi, Zaccagni, Moro. All.: Sarri.