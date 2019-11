Milan - Lazio, Tommaso Paradiso: "Fate una statua a Luis Alberto"

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio di Simone Inzaghi espugna San Siro e fa impazzire i suoi tifosi. Tra di loro c'è anche Tommaso Paradiso. Il cantante ed ex leader dei TheGiornalisti non ha mai nascosto la propria fede biancoceleste e non è difficile incontrarlo sugli spalti dell'Olimpico ad acclamare Lulic e compagni. Ieri sera l'artista non era a Milano, ma ha seguito il match in televisione insieme a qualche amico. A fine partita ha esultato e su Instagram ha condiviso due storie applaudendo la squadra e in particolare un giocatore. "Fate una statua a Luis Alberto" è il mantra ripetuto più volte dal cantante. Vedendo le magie dello spagnolo, come dargli torto?

