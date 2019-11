Scarpa d'Oro 2019/20, Immobile sul podio: ecco la sua posizione

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Ciro Immobile is on fire. L'attaccante biancoceleste sta vivendo un periodo di forma sensazionale ed è l'autentica marcia in più della Lazio di Inzaghi. Con la rete al Milan, il bomber di Torre Annunziata è arrivato a quota 100 con l'aquila sul petto. Sono 13 centri in campionato, 14 quelli stagionali considerando anche l'Europa League. Numeri impressionanti che gli fanno ben sperare anche per la Scarpa d'Oro. Dopo averla sognata e sfiorata due anni fa, il numero 17 ha la possibilità di portarla a casa. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Immobile è attualmente terzo a quota 26. Al momento in testa c'è Sorga del Flora Tallinn con 29 punti, seguito da Lewandowski del Bayern Monaco a quota 28. Ciro ha scavalcato Shkurin dell'Energetik-BGU Minsk fermo a 25.5. Se Ciro continuerà a segnare con questa regolarità, la vetta della classifica non sembra irraggiungibile. La stagione poi è ancora lunga e considerando che alcuni campionati sono molto più in là con il calendario, è lecito sognare in grande.

1- Sorga (Flora Tallinn) - 29 punti

2- Lewandowski (Bayern Monaco) - 28 punti

3- Immobile (Lazio) - 26 punti

4- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 25.5 punti

5- Buya Turay (Allsvenskan) - 22.5 punti

6- Kis (Zalgiris Vilnius) - 22 punti

7- Wilczek (Bronby) - 21 punti

7- Tankovic (Hammarby) - 21 punti

7- Soder (Goteborg) - 21 punti

10- Vardy (Leicester) - 20 punti



