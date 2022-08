Milinkovic, Cvektovic: "Merita grandi cose. Ha testa e poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex calciatore serbo Borislav Cvektovic è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di alcuni profili di giovani connazionali presenti in Serie A e tra questi, Sergej Milinkovic Savic. A proposito del centrocampista biancoceleste, l'ex attaccante ha manifestato di avere grandi aspettative per il suo futuro, sottolineando le sue qualità tecniche e il grande senso di responsabilità che dentro e fuori dal campo lo contraddistingue. Questa la sua opinione: "È un ragazzo che sa giocare, ha testa, è un centrocampista ottimo, ha fatto grandi partite anche con la Nazionale. Merita grandi cose: tra l'altro non l'ho mai sentito lamentarsi"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Mandelli ricorda Fiorini: "Un bomber d'altri tempi. Se penso a lui..."

Calciomercato Lazio, Spezia pronto a liberare Provedel: i dettagli