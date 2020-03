Milito: "Immobile mi piace, sta facendo benissimo con la Lazio"

Ciro Immobile si è consacrato con la Lazio come attaccante da record. In questa stagione il bomber partenopeo ha sfoderato tutto il suo arsenale. Anche l'ex Inter Diego Milito ha speso due parole per il biancoceleste, ai microfoni di Sky: "Gli attaccanti del campionato italiano che mi piacciono di più sono Lautaro, Lukak e Immobile. Il giocatore della Lazio sta facendo benissimo in questa stagione".

