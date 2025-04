MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Siamo delusi, mentalità sbagliata. Ma in casa..." - VIDEO

Dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Di seguito le sue parole.

Gustav, oggi è andato tutto male...

"Era veramente una partita complicata, loro hanno giocato benissimo. Noi dobbiamo alzare la testa ed essere pronti per la gara più importante".

Cosa è andato storto? La Lazio poteva subire anche altri gol...

"Il Bodo gioca molto bene, trova tanti spazi tra noi. Forse abbiamo sbagliato mentalità, ma non li abbiamo sottovalutati".

Hai fatto tanto lavoro difensivo, ti ha penalizzato in fase offensiva?

"Io conosco il loro terzino, ho provato a difendere ma non è stato abbastanza oggi. Loro trovano spazi ovunque, hanno fatto molto bene. Sappiamo però anche che all'Olimpico sarà una gara completamente diversa, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Ora recuperiamo, c'è il derby. Possiamo ancora ribaltare il Bodo in casa".

Qual è il segreto per affrontare al meglio le prossime due partite?

"Oggi siamo delusi, ma domani sarà un nuovo giorno. Dobbiamo dare tutto nel derby, prendere fiducia e affrontare ancora il Bodo".

A livello fisico e psicologico la squadra come sta?

"Fisicamente stiamo bene, non è per questo che abbiamo perso. Loro hanno fatto meglio in tutti gli aspetti. Noi ora recuperiamo e ci faremo trovare pronti per le prossime due partite".

