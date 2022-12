Mondiali 2022 | Il Giappone crolla ai calci di rigore: Croazia ai quarti

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 18.43 - La Croazia si qualifica ai quarti di finale, Giappone eliminato ai calci di rigore. Sono ben tre gli errori dal dischetto dei nipponici firmati Minamino, Mitoma e Yoshida. L'unico a segnare è Asano. Solo un errore invece per la Croazia con Livaja, poi tre rigori messi a segno da Vlasic, Brozovic e l'ultimo decisivo da Pasalic.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Ninete da fare non si sblocca il risultato tra Giappone e Croazie. Le due squadre hanno provato a farsi male ma non sono riuscite a sbloccare il risultato. La gara si deciderà ai calci di rigore.

La prima gara di questo Mondiale in Qatar a finire ai supplementari è quella tra Giappone e Croazia. Le due Nazionali non sono andate oltre l'1-1 nei 90 minuti regolamentari con la rete di Maeda nel primo tempo e il pareggio di testa segnato da Perisic nella ripresa. Adesso le due squadre hanno ancora due tempi da 15 minuti per tentare di aggiudicarsi un posto ai quarti.