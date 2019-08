Morte Diabolik, funerali in forma privata: decisione per motivi di sicurezza

Niente tifoserie, gruppi organizzati o cerimonie in grande stile per il funerale di Fabrizio Piscitelli, conosciuto da tutti come Diabolik. Il rito funebre per il capo ultras della Lazio verrà celebrato in forma privata. La decisione, stando a quanto riportato da IlMessaggero.it, sarebbe stata presa dal questore di Roma Carmine Esposito per motivi di ordine e sicurezza. I funerali dovrebbero svolgersi fra lunedì e martedì, ma la data non è stata ancora decisa. Non filtrano ulteriori informazioni sul luogo in cui verranno celebrati. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella della Basilica di San Giovanni Bosco a Cinecittà.



MORTE DIABOLIK, IL RICORDO DEI GRUPPI ULTRAS



CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE