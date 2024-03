Mourinho contro la Roma: "Un allenatore che fa due finali europee non..."

TUTTOmercatoWEB.com

Jose Mourinho è stato esonerato da poche settimane da allenatore della Roma, poco dopo di lui ha dato poi l'addio il general manager Tiago Pinto. Hanno così salutato i due artefici della ricostruzione giallorossa iniziata nell'estate del 2022 e che ha visto vincere una Conference League e sfiorare un'Europa League, persa nella discussa finale con il Siviglia. Nelle sue interviste post-addio, Pinto è sempre sembrato accomodante verso la figura di Mourinho, nonostante gli screzi che molti dicevano esserci tra i due. Lo Special One, intervistato da A Bola, è tornato sulla sua ultima esperienza riservando anche belle stoccate al dirigente suo connazionale: "Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana".

Che pensa delle parole di Tiago Pinto su di lei?

"Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse”

Lavorerebbe ancora con lui?

"No, certamente no. Scelte. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile".

Ci sono novità sul suo futuro?

"Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare”.

Mai pensato a un possibile ritorno in Portogallo?

“Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi”.