MOVIOLA | Lazio - Monza: dubbi sul rigore non concesso ai biancocelesti sul finale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Partita non semplice per Abisso, soprattutto nel secondo tempo, con qualche fallo di troppo non fischiato alla Lazio. Un rigore sul finale non assegnato ai biancocelesti innervosisce la squadra che non riesce a portare a casa la vittoria.

MOVIOLA

PRIMO TEMPO

3’ Tocco di mano sulla trequarti di Luis Alberto, chiaramente involontario. L’arbitro ferma giustamente il gioco e concede punizione agli ospiti.

8’ A terra Romagnoli sulla mediana sulla sponda di Colombo. Abisso lascia correre.

13’ Calcio di rigore per la Lazio. Fallo di Ciurria su Zaccagni: il calciatore del Monza prima si appoggia sul numero 20 biancoceleste, poi gli frana addosso.

18’ Gol annullato giustamente al Monza per fuorigioco di Mota Carvalho.

25’ A terra Izzo per uno scontro con Zaccagni. Rigorose le lamentele del calciatore ospite, per Abisso non c’è nulla.

31’ Fallo molto dubbio per il Monza: Hysaj spazza cercando Luis Alberto che tenta lo stop di petto e impatta con Izzo che crolla a terra. Lo scontro non sembrava così forte.

37’ Primo giallo della partita all’indirizzo di Izzo che sembra aver preso un po’ di mira Zaccagni: la spinta stavolta gli costa l’ammonizione.

39’ Luis Alberto cade in area: per Abisso non c’è niente, ma non ci sono neanche le lamentele dello spagnolo che si rialza immediatamente.

40’ Altro giallo per il Monza: Mota cerca di fermare Isaksen prima con un pestone, poi con un calcetto.

45’ Segnalato 1 minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

48’ Fallo per la Lazio: Pessina trattiene Luis Alberto in modo irregolare.

55’ Punizione a favore del Monza: fallo su Colpani. Abisso ci pensa qualche secondo, poi il fischio.

60’ Fallo di Pellegrini su Pessina: qualche lamentela del calciatore del Monza che chiedeva l'ammonizione ai danni dell’avversario.

63’ Richiamo di Abisso per Kyriakopoulos che perde qualche secondo di troppo per battere il fallo laterale.

65’ Punizione a favore della Lazio: anche stavolta è Zaccagni a subire un pestone da Izzo, già ammonito.

70’ Zaccagni atterrato in area da Pablo Mari: Abisso è sicuro, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

71’ Pellegrini atterrato da Ciurria, per l’arbitro anche stavolta non c’è nulla.

73’ A terra stavolta Luis Alberto al limite dell’area da un avversario: il laziale lamenta dolore, poi si rialza e chiede all’arbitro il motivo del non intervento.

76’ Gol annullato al Monza per fuorigioco di Vignato.

86’ Fischiato fallo a favore del Monza: Romagnoli salta insieme a Pessina alla ricerca di una palla alta. Il calciatore ospite crolla a terra, il laziale incredulo si lamenta per il fischio.

87’ Ammonito per proteste Rovella: Abisso non fischia un calcio di rigore su Ciro Immobile atterrato da Gregorio che “lo sgambetta” con le mani. Forti le proteste dei giocatori della Lazio.

90’ Assegnati 5 minuti di recupero.

90+2’ Assegnata una rimessa dal fondo dubbia: l’ultimo tocco sulla giocata di Pedro sembrava essere arrivato dal piede di un avversario.