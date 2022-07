Napoli, la società "ufficializza" l'addio di Mertens sui social - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

E' ufficialmente finita la storia d'amore tra il Napoli e Dries Mertens. Dopo 9 anni, due Coppe Italia e un Supercoppa il belga saluterà quella che da anni era casa sua. Nessun accordo è stato raggiunto per il rinnovo e quindi il numero 14 adesso è libero di accasarsi in un altro club come confermano le parole deciso del patron Aurelio De Laurentiis. Intanto il Napoli, tramite i suoi profili social, ha voluto rendere omaggio al calciatore con un video che raccoglie tutti i momenti e i gol più belli della sua avventura con la maglia azzurra.