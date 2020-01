Nasce il Lazio Club Montecitorio, Lotito: "Essere laziali una responsabilità" - FT&VD

Mentre la Lazio compie 120 anni, una nuova vita a tinte biancoceleste nasce proprio oggi - non a caso - 9 gennaio 2020. Si tratta del Lazio Club Montecitorio, inaugurato questo pomeriggio presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Alla cerimonia, oltre ai deputati promotori del gruppo, è presente anche il Presidente Lotito. Di seguito, ecco le foto e i video dell'evento.

Il primo ad esprimersi è stato Trancassini, presidente del Lazio Club: "Un momento più leggero, comunque importante. Riparte questo Lazio Club, uno dei primi nati a essere nati. Indipendentemente dalle appartenenze politiche, vogliamo ribadire la nostra passione per i colori della Lazio. Sono orgoglioso di essere il presidente di questo club. Grazie al presidente Lotito per la presenza e per quello che sta facendo".

Subito dopo è toccato al presidente Claudio Lotito soffermarsi sulla nascita del Lazio Club Montecitorio: "Io amo dire che cerco di inculcare nella mente dei calciatori i valori dello sport. Sposare il merito e la trasparenza della propria gestione. Negli anni ci sono stati episodi che nulla avevano a che fare con il merito. Abbiamo una responsabilità, quella di trasmettere un esempio. Spero che questa squadra riuscirà a trasformare i sogni in realtà. La società ha fatto di tutto per avere l’orgoglio dell’appartenenza. Qui c’è un gruppo di persone che ha sposato un’idea, con la quale di intraprendere un percorso sportivo e sociale. Vogliamo dimostrare che non tutte le squadre sono uguali: essere laziali è una responsabilità. Ieri eravamo dentro la storia di Roma, oggi siamo nella sede che rappresenta il popolo. Vogliamo interpretare i valori del popolo. Al tempo delle Olimpiadi in Grecia veniva fermate le guerre. La Lazio è una delle poche società che ha la possibilità di deporre una corona di alloro sotto l’altare della patria".

Infine, il pensiero del vicepresidente vicario Mancini: "Il primo giorno che sono entrato in Parlamento, mi hanno chiesto di rifare il Lazio club. Lo abbiamo fatto per i tanti dipendenti del palazzo, ora possiamo avere un punto di incontro. Ci sarà un’attività sociale, fare sport. Miglior compleanno non potevamo avere".

