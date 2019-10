Oddi: "Ho visto una bella Lazio, ma i due gol sono regali"

Dura da digerire la sconfitta rimediata ieri dalla Lazio con il Celtic. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: “La Lazio meritava qualcosa in più, ma se non la butti dentro la colpa è tua. Sempre lo stesso discorso, sembra che la Lazio possa fare grandi cose, ma poi rimane col cerino in mano: è una squadra palesemente inaffidabile. Sotto il punto di vista della voglia e dell'agonismo è stata fatta una buona partita contro il Celtic, ma non mi spiego come si possano prendere certi gol. Il secondo in particolare, com'è possibile che Jullien salti completamente solo? E' sistematico, la Lazio concede sempre qualcosa di troppo, sono errori di deconcentrazione. Correa? Per diventare un grande giocatore deve fare più gol, punto”.

