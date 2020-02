Parma, Lucarelli: “Due rigori a nostro favore, Banti doveva richiamare Di Bello!”

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a qualche minuto dal triplice fischio della sfida contro la Lazio: “C’è molto dispiacere. La partita è stata decisa da errori dell’arbitro in campo. Tutti abbiamo visto che c’erano due rigori a favore del Parma. Vogliamo capire solamente il motivo. Il Var interviene sulle situazioni chiare. Le due situazioni su Bruno Alves e Cornelius non sono chiare, sono chiarissime. Non accettiamo che l’arbitro non sia stato richiamato da Banti. Non c’è bisogno di chiedere ulteriori conferme, dovremo solo chiedere a Banti perché non ha richiamato Di Bello. Stasera siamo stati penalizzati, ci dispiace perché stiamo facendo bene e non vogliamo fermarci. Si sbaglia tutto,a accettiamo anche quelli dell’arbitro, ma vogliamo che si rispetti il regolamento. Obiettivo Europa? No, non scherziamo. L’obiettivo è la salvezza, oggi ci saremmo potuti avvicinare, ma purtroppo non è successo”.

