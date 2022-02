Parolo racconta Inzaghi: "Conserva un lato da giocatore. Pioli? Che alchimia alla Lazio"

Questo pomeriggio si sfideranno a San Siro nel derby di Milano Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Entrambi hanno allenato Marco Parolo quando sedevano sulla panchina della Lazio. L'ex calciatore, ora opinionista per Dazn, ha parlato dei due tecnici. Complimenti nei confronti di tutti e due, a partire dal mister rossonero, considerato da Parolo un gentiluomo, un allenatore che instaura un rapporto con tutti perché ha rispetto di tutti. Tornando indietro nel tempo ha sottolineato il "capolavoro" fatto nella sua prima stagione alla Lazio: "C'era un'alchimia perfetta tra i giovani che volevano mettersi in mostra e gli anziani che non avevano intenzione di mollare". Parolo, riprorta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato però anche dell'errore commesso da Pioli nel non imporsi in estate nelle scelte di mercato: "Lo spogliatoio finì per risentirne".

E POI C'È INZAGHI - L'ex centrocampista è poi passato a Simone Inzaghi, un allenatore che, seppur appena promosso in prima squadra, non dava l'impressione di essere "uno di passaggio". All'inizio - ha spiegato Parolo - "era un giocatore-allenatore. Capisce l'umore dei suoi e si fa voler bene. La capacità di sintonizzarsi sulle frequenze dei calciatori è la sua forza. Inzaghi conserva un lato di sé da giocatore, è un vantaggio".

