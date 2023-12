Roma | Bonucci sempre più vicino: l'ambiente è diviso, i tifosi...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Bonucci - Roma, siamo in dirittura d'arrivo. Sembra ormai apparecchiato e pronto il trasferimento dell'ex centrale della Juventus nella Capitale, sponda giallorossa. Il 20 dicembre ha salutato i tifosi dell'Union Berlino contro il Colonia, rinunciando a una mensilità di stipendio. Ora può firmare da svincolato fino a giugno con la formazione di Mourinho. La società e il tecnico sono pronti ad accoglierlo: costerà circa 2 milioni di stipendio lordi, una spesa sostenibile nonostante il fair play finanziario. Gli unici a non essere d'accordo, però, sembrerebbero i tifosi.

Si sono scatenate grandi proteste e polemiche per il suo possibile trasferimento. L’affare di Bonucci, sempre più vicino alla conclusione positiva, ha suscitato un grande dibattito sui social e nelle radio della Roma. Infatti, c'è una grande fetta di tifosi giallorossi che non sarebbero molto contenti di accogliere un ex simbolo della Juventus. Dall'altra parte, però, c'è anche chi si fida ciecamente delle scelte di Mourinho, che è sicuro del suo rendimento immediato. L'ambiente è diviso a metà: il suo arrivo è già un rebus. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.