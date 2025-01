Roma | Caso plusvalente, processo per Pallotta: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Per il caso plusvalenze la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Roma, James Pallotta. L'americano rischia di finire a processo insieme ad altri cinque ex dirigenti della società giallorossa. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Umberto Gandini, Guido Fienga, Mauro Baldissoni, Francesco Malknecht, e Giorgio Francia. Sono accusati di falso in bilancio con i reati riscontrati in cinque operazioni di mercato. L'attuale proprietà della Roma è estranea all'inchiesta. Il pm, come riporta Corriere della Sera, ha infatti chiesto l'archiviazione per i Friedkin.

Le operazioni in questione sono avvenute tra il 2018 e il 2022. La Roma avrebbe contabilizzato 39 milioni di plusvalenze come 60. L'esempio simbolo risale all'acquisto di Leonardo Spinazzola e alla successiva cessione alla Juventus di Luca Pellegrini. Le altre plusvalenze sono l'addio di Nainggolan passato all'Inter in cambio di Zaniolo e Santon. Poi l'acquisto di Bryan Cristante dall'Atalanta con annessa cessione di Tumminello alla Dea e l'affare Manolas-Diawara con il Napoli. Infine, sotto la lente di ingrandimento ci è finita anche la cessione di Marchizza e quella di Fratttesi al Sassuolo per arrivare a Defrel.

