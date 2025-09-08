Roma | Due pedoni travolti a Monteverde: un morto e un ferito grave
Ancora vittime sulle strade di Roma. Come riportato da Il Messaggero, domenica sera, in zona Monteverde due pedoni sono stati travolti da un’auto in Via Leone XIII . Per l’uomo, 38 anni, non c’è stato nulla da fare mentre la donna è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale al San Camillo... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > INCIDENTE A MONTEVERDE <
