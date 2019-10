Roma, Petrachi: "Io indagato? Solo un lapsus. C' è gente che specula..."

PETRACHI INDAGATO - Si difende dalle accuse Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma, infatti, è sotto accusa della Procura Federale per le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan. Il dirigente ha detto di aver parlato con l'Inter per Dzeko a maggio quando era ancora sotto contratto con il Torino. La Procura ha aperto un'inchiesta e lui rischia una squalifica, ma Petrachi sembra tranquillo come ha ribadito ieri a Sky Sport: "In realtà lo dico col sorriso, purtroppo dopo la conferenza stampa di Mkhitaryan non ho fatto smentite perché credo fosse lampante che avessi avuto un lapsus, ho detto maggio anziché luglio. C'è gente che specula. Quando sarò chiamato risponderò di tutto. Poi se si vuole montare un caso inutile va bene, ma ci sono problemi più seri nel calcio. Sono sereno. In 30 anni nel mondo del calcio non ho nulla da obiettare".

