Salernitana, Dziczek: "Dimostrerò di essere da Lazio"

Intervistato dal portale polacco przegladsportowy.pl, il centrocampista della Lazio ma in prestito alla Salernitana, Patryk Dziczek, ha parlato così: "Credo che i responsabili della Lazio conoscano il loro mestiere e se pensavano che fosse troppo presto per me hanno ragione. Mi sono reso conto che a quanto pare non è ancora il momento per me di essere in questo club. Dato che l'allenatore Inzaghi pensa che devo migliorarne uno o due in più, è su questo che mi concentrerò. Preferisco restare in serie B e lottare per la prima squadra ogni settimana piuttosto che sedermi in panchina a Roma e perdere sei mesi, non giocare affatto o finire solo alla fine. Niente può sostituire un normale gioco. Credo che arriverà il mio momento, che giocherò con la Salernitana in questa stagione e dimostrerò che merito la Lazio. Questo è il mio obiettivo ".

