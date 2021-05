Salernitana in A, Lotito sottolinea: "Rispetterò le norme in modo pedissequo"

AGGIORNAMENTO ORE 00.20 - A ilfattoquotidiano.it Claudio Lotito è tornato a parlare: "Se cederò le quote della società? Rispetterò le norme in modo pedissequo". Il presidente di Lazio e Salernitana, nel giorno della promozione della squadra granata, ha proseguito: "Cosa dico ai tifosi? Avevo promesso di portare la squadra in Serie A. E così ho fatto, prendendola dall'Eccellenza".

"Una grande gioia e una grande soddisfazione. Ho mantenuto gli impegni che avevo assunto". Con queste parole, rilasciate all'Adnkronos, il presidente di Lazio e Salernitana Claudio Lotito ha commentato la promozione dei granata in Serie A. Lo storico traguardo, arrivato in seguito al successo della squadra di Castori sul Pescara, è giunto dopo 23 anni di lunga attesa.

Salernitana in Serie A, Lotito dovrà vendere il club: un mese per decidere

