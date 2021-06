Sampdoria, Ferrero attacca Dionisi: "Ha ragione Corsi, è un traditore seriale"

Alessio Dionisi non sarà l'allenatore dell'Empoli e neanche quello della Sampdoria. Il tecnico è infatti vicinissimo al Sassuolo ma nè i toscani nè i liguri hanno preso benissimo questa scelta. Soprattutto il patron Massimo Ferrero non ci è andato giù leggero nell'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "Penso che abbia ragione Corsi quando dice che si aspettava un altro comportamento da Dionisi. Personalmente osservo che l'allenatore aveva un rapporto con il Venezia due stagioni fa e lo ha interrotto prima del tempo, uno con l'Empoli nella scorsa stagione e lo ha interrotto. Un discorso con noi e non lo ha rispettato accordandosi con altri. Io lo chiamo tradimento e aggiungerei seriale, visti i precedenti. Detto questo, ciascuno è libero di compiere le proprie scelte ma io mi ritengo libero di giudicare in base a quel che vedo".

Calciomercato Lazio: l'Inter pensa a Radu, ma Stefan...

Lazio, Sarri e le sue frasi rimaste famose: dalle facce di c**** al palazzo

TORNA ALLA HOMEPAGE