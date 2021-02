Scarpa d'Oro 2020/21, la classifica: Immobile stabile in top 15

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Ciro Immobile torna ad avvicinare la vetta della Scarpa d'Oro. Con la rete al Cagliari, il bomber biancoceleste resta in undicesima posizione ma avvicina la vetta. La top five dista meno tre centri. L'attaccante della Lazio è il campione in carica avendo vinto la scorsa stagione grazie ai 72 punti messi insieme frutto dei 36 gol realizzati solo in campionato. Il numero 17 dei capitolini è a quota 14 in Serie A nonostante il covid e l'espulsione e la conseguente squalifica rimediata contro l'Inter. Immobile ha reinserito la marcia giusta e non sembra volersi fermare.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. In vetta c'è Robert Lewandowski, medaglia d'argento dello scorso agosto, arrivato già a quota 48. Il polacco precede Junker, Pellegrino, André Silva , Onuachu, Mbappè, Salah e Cristiano Ronaldo. Al momento la classifica è ancora condizionata dai campionati nordici che sono alle battute finali o si sono già conclusi. Tra qualche settimana, con il proseguire delle stagioni dei campionati top, la graduatoria è destinata a cambiare e Ciro è pronto a risalire la china. Il campione in carica non vuole abdicare senza provare a fare il bis. Lewandowski è avvisato. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 48 punti (24 gol X 2 )

2- Junker (Bodo Glimt) - 40,5 punti (27 gol X 1,5)

3- Pellegrino ( Kristiansund) - 37,5 punti (25 X 1,5)

4- Andé Silva (Eintracht Francoforte) - 34 punti (17 gol X 2 )

5- Onuachu (Genk) - 33 punti (22 gol X 1,5)

6- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 32 punti (15 gol X 2 )

6- Mbappé (PSG) - 32 punti (16 gol X 2 )

6- Salah (Liverpool) - 32 punti (16 gol X 2 )

9- Georgios Giakoumakis (Venlo) - 31.5 punti (21 gol X 1.5)

10- Zinckernagel (Watford) - 28,5 punti (19 gol X 1,5)

11- Immobile (Lazio) - 28 punti (14 gol X 2 )

11- Haaland (Borussia Dortmund) - 28 punti (14 gol X 2 )

11- Lukaku (Inter) - 28 punti (14 gol X 2 )

11- Suarez (Atletico Madrid) - 28 punti (14 gol X 2 )

11- Ibrahimovic (Milan) - 28 punti (14 gol X 2 )

11- Weghorst (Wolfsburg) - - 28 punti (14 gol X 2 )

