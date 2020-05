Schalke, l'ex Kamba è "resuscitato": fu dichiarato morto nel 2016, ora fa l'elettricista

Nel gennaio del 2016 Hiannick Kamba, ex difensore dello Schalke 04, viene riconosciuto come deceduto durante un soggiorno in Congo. Dopo più di quattro anni da quel giorno, la rivelazione del quotidiano tedesco Bild: il ragazzo è vivo, sta bene e lavora in Germania. Il terzino, allora tesserato presso l'Huls, club che milita nelle serie minori del calcio teutonico, era stato dichiarato morto dalle autorità a causa di un incidente stradale, con conseguente riscossione da parte della moglie di una cifra a sei zeri per la prematura scomparsa del marito. Secondo quanto rivelato dal quotidiano, Kamba sarebbe andato presso le autorità competenti soltanto nel 2018 per annunciare che in realtà stesse bene e che fosse ancora vivo. Attualmente, lavorerebbe in Germania, in un'azienda di servizi elettrici. L'ex moglie è indagata per frode, ma le ricerche sono ancora ben lontane dal giungere a una conclusione.

