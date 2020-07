Scudetto, Sconcerti: "Ora la Lazio deve prendere qualcosa alla Juventus"

A TMW Radio si è parlato di lotta per lo scudetto, confrontando il momento che stanno affrontando Juventus e Lazio. L'analisi di Mario Sconcerti: "Adesso è il momento in cui la Lazio deve prendere qualcosa alla Juventus. Se arriva con un punto o due in meno di distacco prima del confronto diretto, può giocarsela".

