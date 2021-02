Serie A, Bremer stende in Cagliari: tre punti d'oro per il Torino

Una testata di Bremer affonda il Cagliari e regala ossigeno al Torino. Nello scontro diretto alla 'Sardegna Arena' tra le due grandi deluse del campionato, i granata passano per 1-0 e allontanano il terzultimo posto occupato dai rossoblù di Di Francesco portandosi a cinque lunghezze di distacco. Contratti all'inizio, i ragazzi di Nicola sono cresciuti nel secondo tempo. E hanno rischiato persino di stravincere. Il Cagliari invece sprofonda: gli attaccanti non pungono, Nainggolan dura solo un tempo. Un punto in dieci partite, un gol in sei: sono i numeri che raccontano perché i rossoblù rischiano davvero la B.