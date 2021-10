Serie A, Cairo: "Parametri zero problema per i club. Pandemia? Perso un miliardo"

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, ha partecipato al Festival dello Sport di Trento. Durante il convegno “Il Calcio che verrà” il presidente del Torino ha manifestato il suo punto di vista sulle perdite che i club hanno subito per effetto della pandemia. Di seguito le sue parole: "Il calcio italiano con la pandemia ha perso un miliardo di euro, mentre e se consideriamo le quattro leghe più importanti siamo a cinque miliardi di perdita. È necessario agire sulla leva dei ricavi tornando a riempire gli stadi - ora siamo al 75% ed è una cosa buona - sullo sviluppo dei ricavi esteri e sui costi, che erano già molto alti prima della pandemia e ci hanno messo in ginocchio".

CALCIOMERCATO - "Non è giusto che i giocatori se ne vadano a zero: il club che ha investito per farlo crescere dovrebbe avere una forma di indennizzo. Siamo fase in cui società penalizzate da soggetti che hanno molto potere che offrono soldi ai giocatori".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Nations League: azzurri, Calabria indisponibile per finalina

Calciomercato Serie A, quanti big senza rinnovo. Mentre la Lazio...