Serie A - Gol, rigori e un punto a testa: tra Sassuolo e Cagliari è 2-2

Pareggio scintillante quello del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. I padroni di casa passano in vantaggio nel finale del primo tempo con la rete di Scamacca ma poco dopo un eurogol di Keita rimette la gara in parità. Nella ripresa una sciocchezza di Lykogiannis permette ai neroverdi di tornare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Berardi. Solo cinque minuti dopo il direttore di gara assegna penalty anche al Cagliari per un fallo in area di Frattesi. I sardi pareggiano con Joao Pedro e poi hanno almeno un altro paio di occasioni per vincere il match ma trovano davanti alla loro strada un ottimo Consigli. Anche Cragno salva il risultato ben due volte su Defrel. La squadra di Dionisi sale a 15 punti in classifica, quella di Mazzarri rimane all'ultimo posto a 7 punti insieme alla Salernitana.

