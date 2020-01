Serie A, i peggiori acquisti di riparazione del decennio: c'è un ex Lazio

E' vero, il mercato di riparazione si chiama così proprio perché è volto a migliorare la sorti dei club a stagione in corso. Ma se le cose fino a dicembre non sono andate bene, possono sempre peggiorare. La Gazzetta dello Sport si è divertita a stilare la classifica dei 10 peggiori acquisti durante il mercato di gennaio. E in questa speciale classifica c'è anche la Lazio, che nel 2012 acquistò Emiliano Alfaro dal Liverpool di Montevideo. Pagato 3 milioni di euro, Alfaro non solo non lasciò il segno in biancoceleste ma sfigurò nelle 8 presenze durante le quali non realizzò neanche un gol. La lista la completano Macheda (acquistato dalla Sampdoria nel 2011), Anelka (Juventus 2013), Anderson (Fiorentina 2014), Ibson (Bologna 2014), Essien (Milan 2014), Podolski (Inter 2015), Doumbia (Roma 2015). Eto'o (Sampdoria 2015), Pavoletti (Napoli 2017).

