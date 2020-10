Serie A, l’Atalanta cade ancora: la Samp passa 3-1 a Bergamo

Un altro passo falso per l'Atalanta e altri tre punti per la Sampdoria. Dopo la sonora sconfitta in campionato contro il Napoli, gli uomini di Gasperini perdono in casa contro la Sampdoria che da continuità alla vittoria contro la Lazio. Sblocca il match dopo 13 minuti Quagliarella che allo scadere della prima frazione sbaglia anche un calcio di rigore. Il raddoppio dei blucerchiati lo firma Thorsby con un preciso colpo di testa. A 10 dalla fine Zapata la riapre dal dischetto ma i tentativi di rimonta nerazzurri si spengono al minuto 91 quando il sinistro preciso di Jankto sigla il definitivo 3-1. Sampdoria che fa un bel balzo in classifica raggiungendo a quota 9 proprio l'Atalanta.