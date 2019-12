Serie A, Parolo mister 7 polmoni: lui e un ex Lazio nella top 11 per minuti giocati

Altro che sette camicie. Marco Parolo da anni dà prova di poterne sudare molte di più, visti - quelli sì - i suoi sette polmoni. Ha iniziato a sedersi con regolarità in panchina da un anno a questa parte. Complice un po' l'età che avanza, come per tutti, un po' il modulo fantasia grazie al quale la Lazio di Inzaghi è nuovamente sbocciata nel 2019. Ma è sempre lui la prima riserva a centrocampo (scalata di Cataldi permettendo), perno dello spogliatoio e dei reparti ai quali fa da collante. Rottura, interdizione. Poi inserimenti e gol. Parolo ha dato tanto nelle sue sei stagioni alla Lazio. Sei campionati (compreso questo) che, sommati ai quattro vissuti con le maglie di Cesena e Parma, lo hanno visto sempre protagonista. Per questo con i 26.284 minuti accumulati nell'ultimo decennio di Serie A, Parolo rientra nella top 11 dei calciatori più presenti in questa decade, posizionandosi al 5° posto. Con lui nella formazione è presente anche un ex biancoceleste, Antonio Candreva (9°). Menzione speciale per Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 ma 8° tra i più presenti in campo negli ultimi dieci anni. Di seguito, ecco la foto pubblicata da Tuttomercatoweb.com con la speciale top 11.

