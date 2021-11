Signori si riappropria dei social dopo l'attacco hacker: "Sono tornato" - FT

Re Beppe è tornato. Con un post Signori ha affermato di aver ripreso il possesso dei suoi profili social, hackerati lo scorso 19 ottobre. L'ex bomber della Lazio ha subito un attacco informatico in cui, per tutto questo mese, sui suoi canali c'era un'unica foto con una frase scritta in arabo. Non è la prima volta che un personaggio pubblico viene cancellato dal web, ma fortunatamente l'ex attaccante, con l'aiuto della Polizia Postale, è riuscito a recuperare i suoi account.