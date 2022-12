Spagna, Luis Enrique saluta: "Sento di non avervi potuto aiutare di più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Enrique saluta la Spagna. Dopo l'eliminazione ai Mondiali con il Marocco, la Federazione iberica ha deciso di non riconfermare l'ex Barcellona come CT e scegliere Luis de la Fuente (prima di questa decisione allenava la nazionale U21). Lui ha voluto salutare tutti tramite i suoi canali social ufficiali: "A nome mio e dello staff. Tutto iniziò 4 anni fa e quanto è passato rapido il tempo. Posso solo ringraziare coloro che mi hanno scelto due volte (presidente Rubiales e direttore sportivo Molina). Tutti gli impiegati della RFEF con cui abbiamo condiviso esperienze di ogni tipo. I giocatori che sono stati esemplari nei comportamenti e fedeli all'idea scelta. Sento di non avervi potuto aiutare di più. I dipendenti (dottori, fisioterapisti, magazzinieri, servizio di sicurezza, tecnici audio e video...) che lavorano incessantemente per aiutare i giocatori e lo staff in tutto ciò di cui c'è bisogno. E' stato speciale far parte di tutto questo. Per ultimo, ma non per importanza, i tifosi che in modo uniforme ci hanno trasmesso appoggio in ogni momento, soprattutto in quelli più delicati. Ora è il momento dei saluti e di una piccola riflessione... Ciò di cui ha bisogno la Nazionale è appoggio in ogni suo significato, per far sì che Luis de la Fuente raggiunga tutto ciò che si è prefissato. Vamos Espana".