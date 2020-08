Spezia, il messaggio di Acerbi al preparatore Lorieri: "Orgoglioso di te!" - FT

Un risultato storico quello ottenuto ieri dallo Spezia di mister Italiano che per la prima volta in questa stagione giocherà in Serie A. Un pensiero speciale per questa vera e propria impresa è arrivato anche da Francesco Acerbi che su Instagram si è congratulato con Simone Lorieri, preparatore atletico dei liguri: "Congratulazioni leone per la promozione dello Spezia calcio e a te che hai contribuito sia dal punto di vista umano che professionale... sono orgoglioso di te".

