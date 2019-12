Supercoppa, la spedizione dei 100+11 laziali: ecco come sarà diviso lo stadio

Inzaghi come Garibaldi, l'Arabia Saudita come l'Italia del 1860. Il mister e la sua Lazio andranno alla conquista della quinta Supercoppa Italiana della storia del club. Un obiettivo mica male, per il quale - oltre agli 11 spavaldi battaglieri sul campo - un centinaio di fedelissimi tifosi biancocelesti combatteranno in prima linea. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, saranno 100 i laziali presenti a Riyad. Meta difficile, separata da Roma da un mare e un mare di sabbia. Ma non per questo in grado di incutere timore ai protagonisti della spedizione. Che saranno in minoranza, 100 contro il mondo. Non è una novità. Chi tifa Lazio è abituato a combattere e a conquistare, come fatto nella bolgia della Sardegna Arena solo tre giorni fa. Al King Saud University Stadium di Riyad si troveranno dinnanzi 800 supporter della Juventus. Un rapporto di 8 contro 1 che, per storia recente, non può spaventare. Da capire anche come saranno schierati gli altri 22.800 arabi presenti allo stadio, chissà. Ci sarà il tutto esaurito per una finale, la seconda del 2019, dal sapore di rivoluzione.

Pubblicato il 19/12 alle 9.00