Tiribocchi: "Per la Lazio gara spartiacque. Anderson? Mancano i numeri"

Nell'immediato pre-partita di Udinese - Lazio, anche Simone Tiribocchi ha espresso il suo punto di vista sul match. Chiamato a parlare dei biancocelesti e di alcuni protagonisti della squadra di Sarri, ha spiegato: “La Lazio si è rilanciata in zona Europa, anche in virtù dei risultati delle altre arrivati in questa giornata. Ma questa è la gara importante. La classica partita spartiacque, siamo al cosiddetto bivio. Tridente leggero? Immobile è importantissimo per questa squadra, numeri straordinari. Sa far gol in tutte le maniere, è sempre meglio averlo in campo. Per quanto riguarda il tridente, interessante la posizione di Anderson, che magari durante la gara si cambierà con Pedro. Tanta qualità, tanti fraseggi come piace a Sarri”.

FELIPE E ZACCAGNI - “Felipe? All’inizio Sarri lo teneva sempre in campo, era l’esterno che dava qualcosa in più. Poi ha avuto un calo, che si può stare. Adesso si sta ritrovando, si muove bene da prima punta, mancano i numeri. Il gol pesa, vai a leggere le pagelle, i giornali, quando ti criticano perché non fai gol, ti pesa. Zaccagni sta bene, ha fatto il record di gol. Lo vedo coraggioso, è partito più timido. Si sta prendendo il ruolo da titolare, lo sta facendo molto bene".

