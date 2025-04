Udinese, Collavino tira in mezzo la Lazio: "Da quando c'è Pozzo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese è una delle società in crescita in questa stagione. Dopo aver sfiorato nella scorso la retrocessione in Serie B, in questa è riuscita a mettersi in mostra come una delle grande novità del campionato, anche grazie al grande gioco proposto da Runjaic in panchina. Una società che sta facendo passi da gigante, come confera una dato rivelato dallo stesso direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, intervenuto ai microfoni di AS, che tira in ballo anche la Lazio.

"Siamo una società di calcio, i risultati contano. Sotto la gestione Pozzo la squadra è in Serie A da 30 anni consecutivi: solo Milan, Lazio, Inter e Roma hanno fatto meglio. Vogliamo proseguire così, anche se il nostro sogno è quello di tornare a giocare le competizioni europee. Abbiamo partecipato per 11 volte alle competizioni UEFA, tra Champions League ed Europa League. Vogliamo tornarci".