UFFICIALE | Neymar torna al Santos: il toccante video dell'annuncio - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Neymar è tornato a casa, dove tutto è iniziato e, il suo ritorno, è stato presentato in maniera epica dal Santos. La società brasiliana ha infatti pubblicato un video in cui ha ripercorso le tappe più importanti della carriera del calciatore ed è proprio la voce di O'Ney a raccontare: "Ragazzi, sembra quasi che stia tornando indietro nel tempo. Sono qui riunito con amici e familiari. Mi hanno aiutato a scrivere alcune cose. È che non ce la faccio ad aspettare fino a domani. La mia famiglia e i miei amici sanno già la mia decisione. Firmerò il contratto con il Santos Futebol Clube".

"Voglio ringraziare i tifosi di tutto il mondo, che hanno desiderato tanto questo momento, che potesse realizzarsi. Sono passati quasi 12 anni da quando sono andato via dal villaggio più famoso del mondo e sembra ieri. Il mio sentimento per il club e per i tifosi non è mai cambiato".

"Quanta nostalgia. Il trono e la corona sono sempre tue (in riferimento a Pelè, ndr) perché sei eterno, ma la 10… Sarà un onore indossare questa sacra maglia che rappresenta tanto per il Santos".