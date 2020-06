Wolverhampton, Neto in gol: "Al mio arrivo non mi conosceva nessuno..."

L'ex Lazio Pedro Neto, ora al Wolverhampton, è andato in gol nell'ultima gara contro il West Ham. Il baby portoghese ha commentato la ripresa del campionato e il momento che sta vivendo ai microfoni di Express & Star: “Durante il lockdown, mi sono allenato duramente per tornare a quello che ero prima. Il gol è stato un buon modo per iniziare dopo quei mesi difficili. In quei tre mesi, ho cercato di allenarmi duramente e diventare più forte. Continuo a cercare di lavorare sodo ogni giorno e migliorare, così posso aiutare il team in molti modi".

L'ARRIVO TRA I WOLVES - "La gente, ovviamente, non mi conosceva prima che venissi, quindi ho cercato di mostrare al club e ai fan cosa posso fare, ogni giorno lavoro duro per dare il massimo per questo club. Penso che in questo momento sto dando il mio contributo al team. Sto mostrando ai più dubbiosi cosa sono in grado di fare. Sta arrivando qualche risultato. Stagione? Alla fine vedremo cosa accadrà, ma sono contento di aver vinto una gara, quindi la prossima volta vogliamo vincere di nuovo".

